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وصفت رد الفعل الأمريكي بأنه مبالغة

الصين تقيل رئيس هيئة الأرصاد وتحمله مسؤولية انحراف المنطاد

2023-02-05 الساعة 2:52
الصين تقيل رئيس هيئة الأرصاد وتحمله مسؤولية انحراف المنطاد
المواطن- فريق التحرير

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أقالت الصين رئيس هيئة الأرصاد الجوية وحملته مسؤولية انحراف المنطاد إلى أمريكا الأمر الذي أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين في الأيام السابقة، وعلى إثره ألغى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، زيارته إلى بكين.

مبالغة واضحة في رد الفعل

وانتقدت بكين واشنطن في أعقاب إسقاطها لمنطاد صيني يشتبه مسؤولون في أنه بالون مراقبة فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، ووصفت الخطوة بأنها مبالغة واضحة في رد الفعل.

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وجاء ذلك بعد أن أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الجيش الأمريكي أسقط منطاد مراقبة على ارتفاع شاهق تم إطلاقه وينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية، في المجال الجوي الأمريكي قبالة سواحل ساوث كارولينا.

استياء شديد في الصين

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، اليوم الأحد، عن استياء الصين الشديد من استخدام القوة في إسقاط الجسم الطائر.

وجدد المتحدث رفض بكين مزاعم واشنطن بالتجسس، مشيرًا إلى أن المنطاد طائرة مدنية انحرفت عن مسارها لأسباب لم يتم توضيحها حتى الآن.

وقال المتحدث الصيني إن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ذكر أيضًا أن البالون لم يشكل تهديدًا عسكريًا أو شخصيًا للأفراد العاملين على الأرض، ومع ذلك تصر الولايات المتحدة على استخدام القوة، ومن الواضح أنها تبالغ في رد فعلها وتنتهك بشكل خطير الممارسات الدولية.

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