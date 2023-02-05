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على خلفية إسقاط المنطاد

الصين تهدد أمريكا باتخاذ إجراء حاسم 

2023-02-05 الساعة 4:50
الصين تهدد أمريكا باتخاذ إجراء حاسم 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تهدد الصين أمريكا بالرد بما وصفته بالإجراءات الحازمة، إذا استمرت الاستفزازات المتكررة، وذلك بعد أن أسقطت الولايات المتحدة المنطاد الصيني أمس السبت.

وانتقدت وزارة الخارجية في بكين، الليلة الماضية، الخطوة ووصفتها بأنها رد فعل مبالغ فيه وانتهاك خطير للممارسات الدولية.

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وكانت طائرة مقاتلة من طراز F-22 Raptor قد أسقطت المنطاد بصاروخ جانبي من طراز AIM-9X قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية.

الصين تهدد أمريكا باتخاذ إجراء حاسم 

تبرير الجانب الصيني

ومن هنا أصدرت بكين بيانًا حادًا قالت فيه إنها تحتفظ بالحق في تقديم مزيد من الردود إذا لزم الأمر، وجاء فيه: لقد أبلغ الجانب الصيني، بعد التحقق، الجانب الأمريكي مرارًا وتكرارًا بالطبيعة المدنية للمنطاد، وأن دخوله إلى الولايات المتحدة كان بسبب قوة قاهرة غير متوقعة تمامًا.

وتابع: من الواضح أن الجانب الصيني طلب من الجانب الأمريكي التعامل مع الأمر بشكل مناسب وبهدوء واحترافية وضبط النفس، وقد أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن البالون لا يمثل تهديدًا عسكريًا أو جسديًا للناس على الأرض.

وأضاف البيان: في ظل هذه الظروف، يعد استخدام الولايات المتحدة للقوة رد فعل مبالغ فيه وانتهاكًا خطيرًا للممارسات الدولية، وستعمل الصين بحزم على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركة المعنية، وتحتفظ بالحق في تقديم مزيد من الردود إذا لزم الأمر.

ومع استعداد الولايات المتحدة للخطوة التالية للصين، قال المسؤول الدفاعي السابق في إدارة ترامب، الدكتور جيمس أندرسون،  لـ Fox News Beijing: ستواصل بكين الادعاء بأن الولايات المتحدة بالغت في رد فعلها بإسقاط بالون التجسس.

 

توقع مزيد من الاستفزازات الصينية

وحذر أندرسون من أن بكين قد تشارك أيضًا في مزيد من الاستفزازات ضد المصالح الأمريكية في الأيام المقبلة مثل تدخلها في استعادة الحطام وحمولة المراقبة.

وتابع: من الممكن أنه في الأيام المقبلة قد تسعى سفينة أو أكثر من السفن البحرية الموجهة من جيش التحرير الشعبي للتدخل في جهود استعادة حطام البالون الموجود داخل المياه الإقليمية للولايات المتحدة.

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