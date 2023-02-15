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قالت إنها أساءت استخدام قوتها

الصين تهدد أمريكا ردًا على إسقاط المنطاد

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
الصين تهدد أمريكا ردًا على إسقاط المنطاد
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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هددت الصين أمريكا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة ضد كياناتها؛ ردًا على إسقاط الطائرات المقاتلة الأمريكية بالون المراقبة وسط العلاقات الدبلوماسية المتوترة.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، إن أمريكا أطارت بالونات على ارتفاعات عالية فوق منطقتي شينجيانغ والتبت، وفي المقابل، رفض البيت الأبيض مزاعم بأنهم وراء أي من تلك البالونات.

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ولم يكشف وانغ عن أي تفاصيل ولم يحدد أهداف الإجراءات، لكنه يزعم أن الولايات المتحدة بالغت في رد فعلها من خلال إسقاط المنطاد بطائرة  F-22 واستخدمتها كذريعة لفرض عقوبات على الشركات المرتبطة ببكين.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير يفيد بأن إدارة بايدن كانت تتعقب البالون لمدة أسبوع منذ لحظة إقلاعه من جزيرة هاينان.

الصين تهدد أمريكا ردًا على إسقاط المنطاد

رصد 10 مناطيد أمريكية في مجال الصين الجوي

وقال الصينيون إن منطادهم كان عبارة عن منطاد أبحاث مدنية حاد عن مساره عن طريق الخطأ، وأن واشنطن بالغت في رد فعلها، كما ردت بكين هذا الأسبوع بأن بالونات أمريكية حلقت فوق مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات في رحلات حول العالم منذ مايو 2022.

وقال وانغ في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: بدون موافقة السلطات الصينية ذات الصلة، طارت بشكل غير قانوني عشر مرات على الأقل فوق المجال الجوي الإقليمي للصين، بما في ذلك فوق شينجيانغ والتبت ومقاطعات أخرى.

أمريكا أساءت استخدام القوة

وأضاف وانغ: لقد أساءت الولايات المتحدة استخدام القوة، وبالغت في رد فعلها، وصعدت الموقف، واستخدمت ذلك كذريعة لمعاقبة الشركات والمؤسسات الصينية بشكل غير قانوني.

وتابع: الصين تعارض ذلك بشدة وستتخذ إجراءات مضادة ضد الكيانات الأمريكية ذات الصلة التي تقوض سيادة بكين وأمنها وفقًا للقانون.

الصين تهدد أمريكا ردًا على إسقاط المنطاد

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