الصين: رد الفعل الأمريكي على المنطاد سخيف وهستيري

شدد وزير الخارجية الصيني وانغ لي، اليوم السبت، على ضرورة تجنب خوض أي حرب نووية تحت أي ظرف، مؤكدًا أن نظرة واشنطن لبكين خاطئة جدًا.

رد فعل سخيف

واستنكر خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن ما أسماه رد الفعل السخيف والهستيري، الصادر عن الولايات المتحدة التي أسقطت منطادًا صينيًا بطائرة مقاتلة.

وقال وانغ يي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، “السماء تمتلئ بالمناطيد من دول مختلفة. هل تريدون إسقاط كل واحد منها؟ هذا لا يبرهن على أن أمريكا قوية، مؤكدًا أن المنطاد الذي أُسقط في سماء أمريكا كان للاستخدام المدني”.

تصرفت بأنانية

وقال إن الولايات المتحدة انتهكت الأعراف الدولية بإسقاطها المنطاد الصيني، وتصرفت بأنانية، لافتًا إلى أن العالم يتابع أزمة المنطاد عن كثب.

أما فيما يخص حرب أوكرانيا، فأوضح المسؤول الصيني أن بكين ليست جزءًا من الأزمة في أوكرانيا “لكنها لن تبقى مكتوفة الأيدي، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف لا تريد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية.

إسقاط المنطاد الصيني

وعن الملف الأهم لبكين، أكد أن تايوان هي جزء من الصين ولم تكن أبدًا بلدًا ولن تكون بلدًا في المستقبل، وأضاف: “الصين ليست من يريد تغيير الوضع القائم ولكن القوات التايوانية هي قوات انفصالية تقوض الأمن والاستقرار”.

وكان الجيش الأمريكي قد أسقط في الرابع من فبراير قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية، المنطاد الصيني الذي أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بأنه يستخدم لأغراض التجسس ومهمته جمع معلومات حساسة.

لكن بكين نفت ذلك وقالت إنه منطاد مدني هدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية انحرف عن مساره بسبب الطقس وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأمريكية.