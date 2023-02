الصين: عناد أمريكا بشأن تايوان سيكون له عواقب حقيقية

حذرت وزارة خارجية الصين، اليوم الثلاثاء، أمريكا من المضي في الطريق الخاطئ بشأن مسألة تايوان ودعم استقلالها عن بكين، حيث قالت إن الاستمرار في العناد سيكون له عواقب حقيقية.

If the US refuses to change course on the Taiwan question and goes down the wrong path, there will be real consequences. pic.twitter.com/EUeE6IzR2f

