الصين: عناد أمريكا بشأن تايوان سيكون له عواقب حقيقية

حذرت وزارة خارجية الصين، اليوم الثلاثاء، أمريكا من المضي في الطريق الخاطئ بشأن مسألة تايوان ودعم استقلالها عن بكين، حيث قالت إن الاستمرار في العناد سيكون له عواقب حقيقية.

If the US refuses to change course on the Taiwan question and goes down the wrong path, there will be real consequences. pic.twitter.com/EUeE6IzR2f — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) February 28, 2023

رسالة واضحة لأمريكا

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ: لدينا رسالة واضحة لأمريكا، وهي لقد حان الوقت للتوقف عن السير على الحافة، واتباع تكتيكات تقطيع السلامي بشأن مسألة تايوان، وإذا رفضت أمريكا تغيير مسارها بشأن مسألة تايوان وسارت في المسار الخطأ، فستكون هناك عواقب حقيقية.

وأكدت نينغ أن مسألة تايوان هي أمر داخلي يخص الصين وشؤونها الداخلية، ولن تسمح لأي قوى خارجية بالتدخل بها.

تصريحات غير مسؤولة وسخيفة

وتأتي تصريحات وزارة الخارجية الصينية، بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الأزمة حول تايوان لن تكون شأنًا داخليًا للصين، وقد اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية تصريحات بلينكن بأنها غير مسؤولة وسخيفة.

ووصلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إلى أدنى مستوياتها بسبب تايوان، وتصاعد التوتر في أعقاب تحليق منطاد صيني فوق ولاية مونتانا، وتأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بكين، التي من المفترض أن تكون الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 2018 وكانت تهدف إلى تخفيف التوترات مع المنافس الرئيسي في العالم.

كما تصاعدت التوترات أيضًا حول تايوان بشكل ملحوظ، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع أغسطس الماضي.

وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية؛ وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين؛ لكن بكين تعتبرها جزءًا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار، بالاعتراف بتبعية تايوان لها.