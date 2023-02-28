Icon

آلاف الوفيات في بريطانيا بسبب عدم تلقي العلاج Icon 42 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي Icon مواطن في قبضة الأمن لحيازته 35 كجم من القات Icon تغريم النصر 34 مليون ريال بسبب روي فيتوريا Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا Icon الصين: عناد أمريكا بشأن تايوان سيكون له عواقب حقيقية Icon القوات البحرية تنهي استعداداتها للمشاركة في مناورات IMX/CE23 Icon اكتشاف حفرة غريبة في لبنان بعد ظهور أخرى بتركيا Icon المجلس الصحي السعودي: تناول فيتامين سي بانتظام لا يقي من الإصابة بالبرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وصفت تصريحات واشنطن بأنها سخيفة

الصين: عناد أمريكا بشأن تايوان سيكون له عواقب حقيقية

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
الصين: عناد أمريكا بشأن تايوان سيكون له عواقب حقيقية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت وزارة خارجية الصين، اليوم الثلاثاء، أمريكا من المضي في الطريق الخاطئ بشأن مسألة تايوان ودعم استقلالها عن بكين، حيث قالت إن الاستمرار في العناد سيكون له عواقب حقيقية.

رسالة واضحة لأمريكا

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ: لدينا رسالة واضحة لأمريكا، وهي لقد حان الوقت للتوقف عن السير على الحافة، واتباع تكتيكات تقطيع السلامي بشأن مسألة تايوان، وإذا رفضت أمريكا تغيير مسارها بشأن مسألة تايوان وسارت في المسار الخطأ، فستكون هناك عواقب حقيقية.

وأكدت نينغ أن مسألة تايوان هي أمر داخلي يخص الصين وشؤونها الداخلية، ولن تسمح لأي قوى خارجية بالتدخل بها.

تصريحات غير مسؤولة وسخيفة

وتأتي تصريحات وزارة الخارجية الصينية، بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الأزمة حول تايوان لن تكون شأنًا داخليًا للصين، وقد اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية تصريحات بلينكن بأنها غير مسؤولة وسخيفة.

ووصلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إلى أدنى مستوياتها بسبب تايوان، وتصاعد التوتر في أعقاب تحليق منطاد صيني فوق ولاية مونتانا، وتأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بكين، التي من المفترض أن تكون الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 2018 وكانت تهدف إلى تخفيف التوترات مع المنافس الرئيسي في العالم.

الصين عناد أمريكا بشأن تايوان سيكون له عواقب حقيقية

كما تصاعدت التوترات أيضًا حول تايوان بشكل ملحوظ، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع أغسطس الماضي.

وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية؛ وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين؛ لكن بكين تعتبرها جزءًا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار، بالاعتراف بتبعية تايوان لها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج السعودية من أجنبي
السعودية اليوم

شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج...

السعودية اليوم
شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
ألمانيا تواجه تحديًا بقيمة تريليون دولار لسد فجوة الطاقة 
العالم

ألمانيا تواجه تحديًا بقيمة تريليون دولار لسد فجوة...

العالم
الصلاة على الأمير عبدالإله بن سعود
السعودية اليوم

الصلاة على الأمير عبدالإله بن سعود

السعودية اليوم
الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة
السعودية اليوم

الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من...

السعودية اليوم
أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”
السعودية اليوم

أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”

السعودية اليوم
جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس
الرياضة

جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس

الرياضة
رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 
السعودية اليوم

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 

السعودية اليوم