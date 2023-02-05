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أبدت استياءها الشديد لاستخدام القوة

الصين: نحتفظ بحق الرد الضروري على إسقاط المنطاد

2023-02-05 الساعة 8:28
الصين: نحتفظ بحق الرد الضروري على إسقاط المنطاد
المواطن - فريق التحرير

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أبدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، استياءها الشديد واعتراضها على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادها.

مبالغة رد الفعل

وانتقدت بكين قرار البنتاغون إسقاط منطاد صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس وتم رصده فوق أمريكا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة بالمبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير.

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وقالت الخارجية إن الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجاتها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنطاد المدني غير المأهول، مشددة على أنها تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية.

سقط في المحيط

جاء تنديد بكين، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية الأمريكية أسقطت أمس السبت وبتوجيه من الرئيس جو بايدن منطاد الاستطلاع الصيني الذي كان يحلق على ارتفاع شاهق، فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا.

وأضاف أوستن، في بيان نشرته وزارة الدفاع، أن عملية إسقاط المنطاد المشتبه بتجسسه جرت في المجال الجوي للولايات المتحدة وأن المنطاد سقط في المياه الإقليمية الأمريكية.

فتح المجال الجوي

فيما قال البيان إن بايدن كان قد أعطى تفويضًا بإسقاط المنطاد بمجرد أن يكون ممكنًا إنجاز المهمة دون مخاطر على حياة الأمريكيين على الأرض في مسار المنطاد. في الوقت نفسه، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إعادة فتح المجال الجوي بعد إسقاط المنطاد.

وقالت الإدارة عبر حسابها على تويتر إنه جرى استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطارات ويلمنجتون وميرتل بيتش الدولي وتشارلستون الدولي مع إعادة فتح المجال الجوي في أماكن أخرى واستئناف العمليات العادية.

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