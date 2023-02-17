الضبعان : الأخ الأكبر وسوء الظن وراء تعطيل توزيع الميراث

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أوضح المحامي محمد الضبعان أن أكثر ما يعطل توزيع الميراث هو الأخ الأكبر، وسوء الظن المعطل الأكبر.
#النقطة_العمياء | المحامي محمد الضبعان: أكثر من يعطل توزيع الميراث هو الأخ الأكبر، وسوء الظن المعطل الأكبر. #قناة_السعودية pic.twitter.com/wzoBTNAjUoقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) February 17, 2023
وقال الضبعان خلال لقاء له على قناة السعودية: إن أهم نقطة في التركات هي أن يأتي الأخ الأكبر ويعتقد أنه الخليفة لوالده ويمارس أعمال الوالد ويعطل التركة ظنًّا منه أنه سيفيد سواء بحسن نية أو سوء نية.
وأضاف: أصغر طفل وإن كان قاصرًا مثل أكبر أخ في العائلة له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، والتعطيل إشكالية كبيرة تؤدي لدخول المعطل إلى شق جنائي، والتركات ليست خصومة أو نزاعًا، والمفترض أن ما يأتيك من ريال يأتي أخاك ريال.
واستطرد: الخلاف يضرك ويضر الطرف الآخر، يجب أن يكون هناك اتفاق لتصفية التركة، وكثير من القصص تعطل التركة بناء على سوء الظن، هناك في المحاكم تركات لها 30 سنة.