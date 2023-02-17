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حالة واحدة تحول إشكالية تعطيل توزيع الميراث للشق الجنائي

الضبعان : الأخ الأكبر وسوء الظن وراء تعطيل توزيع الميراث

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
الضبعان : الأخ الأكبر وسوء الظن وراء تعطيل توزيع الميراث
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المحامي محمد الضبعان أن أكثر ما يعطل توزيع الميراث هو الأخ الأكبر، وسوء الظن المعطل الأكبر.

وقال الضبعان خلال لقاء له على قناة السعودية: إن أهم نقطة في التركات هي أن يأتي الأخ الأكبر ويعتقد أنه الخليفة لوالده ويمارس أعمال الوالد ويعطل التركة ظنًّا منه أنه سيفيد سواء بحسن نية أو سوء نية.

الشق الجنائي

وأضاف: أصغر طفل وإن كان قاصرًا مثل أكبر أخ في العائلة له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، والتعطيل إشكالية كبيرة تؤدي لدخول المعطل إلى شق جنائي، والتركات ليست خصومة أو نزاعًا، والمفترض أن ما يأتيك من ريال يأتي أخاك ريال.

سوء الظن

واستطرد: الخلاف يضرك ويضر الطرف الآخر، يجب أن يكون هناك اتفاق لتصفية التركة، وكثير من القصص تعطل التركة بناء على سوء الظن، هناك في المحاكم تركات لها 30 سنة.

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