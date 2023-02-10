الضمان الصحي: لا يحق لشركات التأمين طلب نموذج إفصاح للمواليد الجدد

أعاد مجلس الضمان الصحي، التأكيد على أنه لا يحق لشركات التأمين طلب نموذج إفصاح طبي للمواليد الجدد عند إضافتهم على وثيقة التأمين الصحي السارية.

وأكد المجلس، أنه لا يحق لشركة التأمين عند تجديد الوثيقة، طلب نموذج إفصاح لأي مؤمن له مضى عليه 11 شهرًا، حتى في حال حمل الزوجة خلال مدة سريان الوثيقة.

حالات التغطية التأمينية

وأوضح مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في الحالات التالية: عند استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة، عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها، عند وفاة المؤمن له، عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين)، ولغير السعوديين عند مغادرة المؤمن له السعودية (خروج نهائي)، عند انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).