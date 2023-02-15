الطائرة الإغاثية التاسعة تحط في مطار حلب

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وصلت إلى مطار حلب الدولي صباح اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة تحمل على متنها 35 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.