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 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تغادر إلى مطار حلب الدولي

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تغادر إلى مطار حلب الدولي
المواطن - واس

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غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة متوجهة إلى مطار حلب الدولي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و 322 كيلوغراماً.

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

 

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