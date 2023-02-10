الطائي والاتفاق يسعيان للانتفاض في دوري روشن

يأمل فريقا الطائي والاتفاق لاستعادة توازنهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراتهما اليوم.

مباراة اليوم بالجولة الـ16

ومن المقرر أن يلعب الطائي والاتفاق عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق صاحب المركز التاسع.

الطائي والاتفاق يسعيان للفوز

وتُعد مباراة الطائي والاتفاق الرابعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح فارس الشمال في حسم الثلاث مواجهات السابقة، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التفوق وتحقيق الفوز اليوم.

ويُعاني الطائي والاتفاق قبل مباراة اليوم، حيث خسر فارس الشمال آخر 3 مباريات له على ملعبه في دوري روشن السعودي، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية له، فيما فشل فارس الدهناء في التسجيل آخر 4 مباريات خارج أرضه بالبطولة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الفوز 6 مرات وخسر 10 لقاءات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل 19 هدفًا واستقبل 23 هدفًا، فيما فاز الاتفاق 5 مرات وتعادل 4 مرات، وخسر 6 مباريات، وأحرز 15 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.