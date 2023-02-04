الطائي يسعى لتجنب رقم سلبي في الدوري

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الاتحاد اليوم.

مواجهة قوية ضد الاتحاد

ويلعب الطائي ضد الاتحاد على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، اليوم السبت عند الساعة الرابعة عصرًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل فارس الشمال المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

الطائي يسعى للفوز

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي قبل مباراته ضد الاتحاد اليوم، حيث خسر آخر 4 مواجهات أمام النصر، التعاون، الوحدة والشباب.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في آخر مباراتين على ملعبه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ولكن لم يسبق له أن هُزم 3 مواجهات متتالية على أرضه في المسابقة، ما يحفز لاعبيه لتجاوز الاتحاد.

وتُعد مواجهة اليوم هي الثالثة بينهما ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الفوز ذهابًا في جدة الموسم الماضي بهدف دون رد، قبل أن يخسر خارج أرضه إيابًا بالنتيجة ذاتها.