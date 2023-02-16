الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواصلة انتفاضته في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على العدالة اليوم.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الطائي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع فارس الشمال في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الطائي يسعى لتحقيق الفوز

وتُعد مباراة اليوم هي الثانية بين الفريقين ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث تقابلا في الدور الأول هذا الموسم في حائل، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الفوز بهدف دون رد.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لتجاوز عقبة العدالة اليوم، خاصة أنه أنهى أطول سلسلة من الخسائر من 5 مباريات، بعد انتصاره على الاتفاق بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة بشكل أفضل هجوميًا، ونجح في التسجيل آخر مباراتين بدوري روشن السعودي على أرضه، بعدما غاب عن هز الشباك قبل ذلك في مباراتين.