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ضمن منافسات دوري روشن

الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواصلة انتفاضته في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على العدالة اليوم.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الطائي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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الطائي في دوري روشن السعودي
لاعبو فارس الشمال – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع فارس الشمال في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر spl

الطائي يسعى لتحقيق الفوز

وتُعد مباراة اليوم هي الثانية بين الفريقين ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث تقابلا في الدور الأول هذا الموسم في حائل، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الفوز بهدف دون رد.

الطائي ضد العدالة
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لتجاوز عقبة العدالة اليوم، خاصة أنه أنهى أطول سلسلة من الخسائر من 5 مباريات، بعد انتصاره على الاتفاق بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

الطائي
لاعبو فارس الشمال – المصدر spl

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة بشكل أفضل هجوميًا، ونجح في التسجيل آخر مباراتين بدوري روشن السعودي على أرضه، بعدما غاب عن هز الشباك قبل ذلك في مباراتين.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

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