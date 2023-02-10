الطائي يهزم الاتفاق ويتذوق طعم الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الطائي في استعادة ذاكرة الانتصارات، وذلك بعد الفوز على الاتفاق بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الطائي يتفوق بثنائية

وكان مختار علي تقدم بالهدف الأول لفارس الشمال في الدقيقة العشرين، ثم انتهى الشوط الأول بتقدم فارس الشمال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح المحترف الجزائري أمير سعيود في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ63.

وأصبح رصيد فارس الشمال بعد الفوز 21 نقطة في المركز التاسع، حيث حقق الفوز الأول بعد 5 هزائم متتالية في الدوري أمام كل من النصر والتعاون والوحدة والشباب والاتحاد على التوالي.

أما رصيد نادي الاتفاق فتجمد عند 19 نقطة في المركز العاشر.