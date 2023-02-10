تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإسبانية قبل لقاء ريال مدريد لقطات مباشرة لوصول فريق الإنقاذ السعودي إلى تركيا لقطات للحظات عصيبة عاشتها عائلة سورية بأنطاكيا أثناء الزلزال القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد السعودية تستخدم أضخم الطائرات بالعالم لنقل معداتها الإغاثية لتركيا إنهاء مهام السفير المغربي لدى فرنسا رسميًا ضمك يرتضي بالتعادل مع الفيحاء الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في أبها معدات إنقاذ سعودية متطورة تصل تركيا لإنقاذ العالقين الطائي يهزم الاتفاق ويتذوق طعم الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية
نجح الفريق الكروي الأول بنادي الطائي في استعادة ذاكرة الانتصارات، وذلك بعد الفوز على الاتفاق بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
د63’ الهدف الثاني لـ #الطائي عن طريق أمير سعيود
الطائي 2 × 0 الاتفاق#الطائي_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/v33DV5fShaقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
وكان مختار علي تقدم بالهدف الأول لفارس الشمال في الدقيقة العشرين، ثم انتهى الشوط الأول بتقدم فارس الشمال بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني نجح المحترف الجزائري أمير سعيود في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ63.
وأصبح رصيد فارس الشمال بعد الفوز 21 نقطة في المركز التاسع، حيث حقق الفوز الأول بعد 5 هزائم متتالية في الدوري أمام كل من النصر والتعاون والوحدة والشباب والاتحاد على التوالي.
أما رصيد نادي الاتفاق فتجمد عند 19 نقطة في المركز العاشر.
د20’ الهدف الأول لـ #الطائي عن طريق مختار علي
الطائي 1 × 0 الاتفاق#الطائي_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/4PR19FxK5C
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023