الطائي يُخصص دخل مباراة الاتفاق لصالح ضحايا الزلزال

أعلن نادي الطائي، قبل قليل، عن التبرع بكامل دخل مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد الاتفاق لصالح ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

التبرع بدخل المباراة لضحايا الزلزال

وذكر حساب النادي الرسمي على “تويتر”: “استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مجلس إدارة النادي يقرر التبرع بكامل دخل مباراة الطائي والاتفاق لصالح ضحايا الزلزال عبر منصة ساهم إن شاء الله”.

ووجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

مباراة الطائي والاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة الطائي والاتفاق، يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل فارس الشماء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق صاحب المركز التاسع.