الطفل الضاحك يتصدر قصص انتشال الأحياء من الأنقاض

على الرغم من مرور أسبوع على الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا تستمر أعمال البحث عن ناجين تحت الركام، فيما تتصدر قصص الناجين من الموت ومن بينها قصة الطفل الضاحك الذي أسر قلوب الملايين.

الطفل الضاحك

تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يخطف القلوب، لطفل تم انتشاله من أنقاض مدينة أنطاكيا التركية بعد خمسة أيام من وقوع الزلزال المدمر على يد عمال الإغاثة.

وفي سياق متصل، تمكنت فرق الإنقاذ في مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد، اليوم الاثنين، من انتشال سيدة تدعى سيبال كايا، تبلغ من العمر 40 عاماً، على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى مكون من 5 طوابق في قضاء إصلاحية، بعد 170 ساعة على الزلزال. ثم نقلوها لاحقًا لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول اليوم الاثنين.

فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين رغم مرور نحو 8 أيام على الكارثة.

طفل الـ8 سنوات

وانتشلت الفرق أيضًا الطفل التركي، سميح إيج إينسيه، يبلغ من العمر 8 سنوات، حياً من تحت الركام في منطقة هطاي، بعد مرور 155 ساعة على الزلزال.

فقد أظهرت مقاطع مصورة عمال الإغاثة يحملون الطفل على سرير نقال، بعد أن تمكنوا من انتشاله من حطام منزله. إلا أن الصغير فاجأهم بطلب غريب، إذ قال للمسعفين: “أحضروا لي الكثير من المشروبات والعصائر، والمثلجات أيضاً”.

وقد نقل الطفل المصاب لاحقاً إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، بحسب ما أفادت صحيفة “يني شفق” التركية، وأوضحت الصحيفة أنه تم إخراج 6 أشخاص من حطام نفس المبنى قبل ذلك أيضاً.

وفي وقت لاحق، سحب المسعفون رجلاً على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار بعد 160 ساعة من المأساة.

حطام غازي عنتاب

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7,8 درجة على مقياس ريختر يوم الاثنين الماضي، حاصداً أكثر من 35 ألف قتيل، حوّل غازي عنتاب إلى منطقة شبه مدمرة بالكامل، حيث تحولت المنازل برمتها إلى ركام، وتقطعت الطرقات، فيما حلت الخيام مكان الأبنية من أجل إيواء آلاف الناجين من الكارثة.

فيما تتوقع عدة منظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد الضحايا في الأيام المقبلة، لاسيما بعد رفع المزيد من الأنقاض.