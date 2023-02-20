الطفل حاتم بائع الفقع الأمين: أبناء السعودية يفعلون أكثر من ذلك

أعرب الطفل حاتم الشمري- بائع الفقع- عن سعادته بانتشار مقطع الفيديو الذي وثق أسلوب تعامله مع الزبائن في ظل إشادة وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أبناء المملكة يفعلون أكثر من ذلك.

ولفت الشمري، خلال لقاء مع قناة العربية، إلى أنه تعوّد من صغره ونشأته على التعامل بصدق مع الزبائن؛ خوفًا من أن يحمل ذنبًا يوم القيامة هو لا يستطيع تحمله.

كواليس المقطع المتداول

وأوضح الشمري أنه يعمل في جمع الفقع وبيعه من فترة إلى أخرى، وأرباحه تختلف حسب الكمية التي تكون بحوزته، مشيرًا إلى أن الزبائن أصبحت تعرفه ويشترون منه باستمرار.

وعن الفيديو المتداول، أوضح الشمري كواليس المشهد المبهر، أنه كان صادقًا مع الزبون، وأوضح له حجم الفقع وكان يتساهل معه في السعر أيضًا؛ لأن حجمه ليس كبيرًا.

ولفت الشمري إلى أنه تلقى تكريمًا وإشادة من مدرسته، بالإضافة إلى العديد من الهدايا بشأن أخلاقه وبراءته وصدقه في التعامل.

حقق مقطع فيديو متداول لطفل يدعى حاتم يبيع الفقع شمال المملكة، تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صدقه في التعامل مع زبائنه.

تعامل ببراءة وصدق

وظهر الطفل وهو يفترش بضاعته في أحد الأسواق، وعندما سأله أحد الزبائن عن حجم الفقع وظن أنه كبير، سارع الطفل ببراءة وقال: إنه صغير من الأسفل.

كما سأله الزبون هل البضاعة جديدة، ليسارع الطفل بإخباره بأنها منذ أمس وقبله، وحدد سعره بـ550.

على صعيد متصل، أعجب المشتري بصدق الطفل وقال له: عشان صادق سأشتري منك. بعدها طلب الطفل بنفسه أن يفرد البضاعة أمام الزبون فوافق.