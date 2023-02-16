الطقس الحار تسبب في الحصوات لنصف مرضى المسالك البولية

أوضح الدكتور إبراهيم العويضة استشاري جراحة المسالك البولية وأعصاب المثانة واضطرابات التبول، أن الروبوت الجراحي يمثل نقلة نوعية في جراحات المسالك البولية؛ لدقته وسرعته، وكذلك يقلل فترة استشفاء المريض في المنشأة الطبية, مبيناً أنه يتم اللجوء للجراحة بالروبوت خاصة في العمليات المرتبطة بأماكن ذات طبيعة خاصة وضيقة في جسم الإنسان.

وكشف الدكتور العويضة أن أكثر أمراض المسالك البولية انتشاراً ” الحصوات”، وينتج ذلك عن طبيعة الطقس الحار في المملكة، وقلة شرب المياه بقدر كافٍ؛ ما يستدعي ضرورة وجود برامج تثقيفية وتوعوية – تقوم بها الجمعية السعودية للمسالك البولية – خاصة إذا عرفنا أن نصف مرضى المسالك البولية تقريباً في العيادات هم مرضى حصوات.

علاج الحصوات

وأشار إلى أن علاجات الحصوات تتدرج من العلاجات الدوائية والمذيبات، وصولاً إلى الجراحات الكبيرة، التي كانت تستدعي التدخل بالشق الجراحي، ولكن الآن يتم اللجوء للمناظير والليزر، وأصبحت تلك العمليات من جراحات اليوم الواحد.

وأضاف “العويضة” إلى أن هناك تخصصات متعددة في جراحة المسالك البولية، منها جراحة المناظير، والتدخل المحدود، وجراحة الأورام، والمسالك البولية النسائية العصبية، وجراحة مسالك الأطفال، وأمراض الذكورة والعقم، والجراحات الترميمية لافتاً إلى أن الجمعية بها 6 مجموعات تخصصية، وكل مجموعة ينضم إليها الأطباء المتخصصون، بحيث تتم المشاركة فيما بينهم في البرامج العلمية وتبادل الخبرات.

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين الذي تقيمه الجمعية السعودية للمسالك البولية برعاية وتنظيم مدينة الملك سعود الطبية خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير 2023م، ويرأس المؤتمر هذا العام الدكتور محمد التركي استشاري جراحة المسالك البولية، ويرأس اللجنة المنظمة الدكتور إبراهيم العويضة استشاري جراحة المسالك البولية وأعصاب المثانة واضطرابات التبول، وبحضور الدكتور سلطان الثقفي استشاري أمراض الذكورة والعقم رئيس الجنة العلمية، والدكتور علي عبدالرحيم استشاري أورام المسالك منسق اللجنة العلمية، إضافة إلى عدد من العلماء، إضافة إلى أكثر من 130 متحدثاً من داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى سبع ورش عمل متنوعة لجميع التخصصات يتخللها عمليات جراحيه ونقل الخبرات والمهارات للمشتركين.

جراحات المناظير والمسالك

ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات العلمية في تخصص جراحات الروبوت وجراحات مناظير المسالك البولية وجراحات البطن المتقدمة لعلاج أمراض المسالك البولية مثل الأمراض والحصوات، وجراحات مسالك الأطفال والمثانة العصبية، ومشاكل صعوبات التبول لدى النساء وأورام المسالك البولية والجراحات الترميمية مثل العيوب الخلقية وضيق مجري البول والناسور البولي لدى النساء، ويتطرق المؤتمر إلى أمراض الذكورة والعقم لدى الرجال، كما تعقد العديد من وهناك ورش العمل المتقدمة، يتم فيها تدريب الأطباء حديثي التخرج على أحدث الطرق العلمية لعلاج مشاكل ضعف الانتصاب، مثل تركيب دعامات القضيب والجراحات الميكروسكوبية الدقيقة.