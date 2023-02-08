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لم يظهر منذ 5 أسابيع كاملة

الظهور الأول لكيم وعائلته بعد الاختفاء الغامض

2023-02-08 الساعة 9:34
الظهور الأول لكيم وعائلته بعد الاختفاء الغامض
المواطن - فريق التحرير

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زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، برفقة ابنته وزوجته، أمس الثلاثاء، مقر إقامة قادة الجيش الشعبي الكوري، وفقًا لوسائل إعلام رسمية، احتفالاً بالذكرى 75 لتأسيس القوات المسلحة الكورية الشمالية.

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احتفالات الجيش

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الأربعاء، عدة صور من الحدث للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع ابنته وزوجته ري سول جو.

وأشاد كيم، في كلمة ألقاها عقب زيارته، بالجيش الشعبي الكوري باعتباره أقوى القوات في العالم، وفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

عرض عسكري

وتأتي الزيارة وسط احتمال أن تنظم كوريا الشمالية عرضًا عسكريًا ليليًا اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية.

الجدير بالذكر أن ابنة الزعيم الكوري الشمالي كشف عن ابنته الثانية، جو-إيه، للعالم الخارجي في نوفمبر 2022، حيث نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية صورًا تظهرهما وهما يحضران تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “هواسونغ -17”.

اختفاء طويل

ويصادف اليوم 8 فبراير الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، ومن المرجح أن تعقد بيونغيانغ فعاليات واسعة النطاق.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فإن كيم لم يحضر اجتماعًا مهمًا يخص أزمة زراعية في بلده، ليس هذا فقط، بل إنه لم يظهر في دائرة الضوء في الأسابيع الأخيرة، وفي حين أنها ليست المرة الأولى التي يغيب فيها عن المناسبات العامة إلا أنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها الشهر دون ظهور، مما يثير الجدل بشأن صحته مرة أخرى.

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