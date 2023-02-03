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اكتشفها عالم الأحافير مات فريدمان

العثور على أقدم سمكة بالتاريخ عمرها 319 مليون سنة

2023-02-03 الساعة 1:50
العثور على أقدم سمكة بالتاريخ عمرها 319 مليون سنة
المواطن - فريق التحرير

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اكتشف عالم الأحافير مات فريدمان، أحفورة دماغ سمكة مفصلة بشكل ملحوظ عمرها 319 مليون سنة أثناء اختبار التصوير المقطعي المحوسب.

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التفاصيل

ووفقًا لموقع ساينس أليرت، قال فريدمان الذي يعمل في جامعة ميتشيجان: كان يحتوي على كل هذه الميزات، وقلت لنفسي هل هذا حقًّا دماغ أنظر إليه؟ لذلك، قمت بالتكبير المجهري على تلك المنطقة من الجمجمة لإجراء مسح ثانٍ عالي الدقة، وكان من الواضح جدًّا أن هذا دماغ بالفعل وقررنا أخذ الأحفورة أبعد من ذلك.

وأفادت المجلة أنه عادةً ما تكون الآثار الوحيدة المتبقية لأشكال الحياة القديمة من أجزاء الحيوانات الصلبة التي يسهل الحفاظ عليها، مثل عظامها؛ نظرًا لأن الأنسجة الرخوة تتحلل بسرعة.

ولكن في هذه الحالة، تسرب معدن كثيف، ربما بيريت، واستبدل الأنسجة التي من المحتمل أن تكون محفوظة لفترة أطول في بيئة منخفضة الأكسجين، وسمح ذلك للمسح بالتقاط ما يشبه تفاصيل العصب القحفي والأنسجة الرخوة للأسماك الصغيرة من نوع “كوكوسيفيلوس ويلدي”.

واسترسل فريدمان: العينة القديمة هي الوحيدة من نوعها، لذلك على الرغم من كونها في أيدي الباحثين منذ اكتشافها لأول مرة في عام 1925، ظلت هذه الميزة مخبأة لأن العلماء لن يخاطروا بأساليب التحقيق الغازية.

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