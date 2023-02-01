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عمرها 1.2 مليون عام

العثور على أول ورشة من العصر الحجري في إفريقيا

2023-02-01 الساعة 1:06
العثور على أول ورشة من العصر الحجري في إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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عثر علماء الآثار في إثيوبيا على مئات الفؤوس المصنوعة من حجر السبج (الزجاج البركاني)، هي أقدم بكثير مما كان يعتقد الخبراء. وهذه أول ورشة من العصر الحجري تكتشف خارج حدود أوروبا، وفق فيستي.رو.

التفاصيل

ولفتت مجلة “بيئة الطبيعة وتطورها”، إلى أن فريقًا دوليًّا من علماء الآثار من إسبانيا وألمانيا وفرنسا عثر في المتنزه الوطني أفاش بإثيوبيا على ورشة لصنع فؤوس وأدوات تقطيع من حجر السبج عمرها 1.2 مليون عام، وهذه الورشة، وفقًا للخبراء، هي الأولى التي تكتشف خارج حدود القارة الأوروبية.

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من المعروف أن حجر السبج يعتبر حتى الآن من الأحجار التي يصعب معالجتها، لأنه حجر هش جدًّا وحاد الحواف، وهذه خاصية مهمة جعلت الناس في العصر الحجري تستخدمه في صنع أدوات التقطيع والثقب.

يذكر أن ورش العمل الأولى لصنع الأدوات الحجرية ظهرت في أوروبا قبل 129 ألف عام إلى 774 ألف عام تقريبًا. وكانت الفؤوس اليدوية أولى الأدوات التي صنعت في هذه الورش. وكان الناس يستخدمون هذه الفؤوس كأدوات عمل أو كسلاح.

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