العثور على الطفلة لينا مفقودة خميس مشيط ووالدتها تكشف حالتها الصحية

أعلنت والدة الطفلة “لينا” مفقودة خميس مشيط، أنه تم العثور عليها بعد غياب دام لقرابة الثلاثة أشهر.

وقالت والدة الطفلة: “لقد أعيتني الحيل وأنا أحاول الوصول إليها، حيث فوجئت بأكثر من 7 اتصالات على جوالها من رقم غريب”، وبعد التواصل مع الرقم كان الاتصال من الجهات الأمنية، والتي أبلغتها بالعثور على ابنتها”.

حالة الطفلة الصحية

وأضافت والدة مفقودة خميس مشيط، أنه بعد التنسيق مع الجهات الأمنية تم إعادتها إلى أبها، وإجراء الكشف الطبي عليها، وظهر أنها سليمة ولله الحمد وأنها تعاني فقط من سوء التغذية.

وواصلت والدة الطفلة قائلة “لينا كانت في حالة نفسية سيئة وترتدي ذات الملابس التي كانت ترتديها عندما ذهبت لأداء الامتحان في آخر لقاء لها”، وفقًا لـ”العربية”.

أما عن تفاصل اختفاء الطفلة لينا، فقالت والدتها “إن ابنتها ذهبت لإجراء اختبارها في المدرسة، وعند خروج الطالبات انتظرت الأم لاستلامها، وفوجئت بأنها غير موجودة، وتم البحث عنها في كل مكان ولكن دون جدوى”.