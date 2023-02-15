العثور على بقايا بشرية لسيدة في متنزه بفرنسا

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عُثر الثلاثاء على بقايا جثة بشرية بينها رأس، في متنزه باريسي يرتاده كثيرون، غداة العثور على جزء من جثة امرأة داخل حقيبة.
وعثر المحققون على البقايا “صباحًا”، أثناء عملية تمشيط كبيرة للمتنزه، وفقًا ليورونيوز عربية.
وأفادت النيابة العامة أنّ “عملية تحديد هوية الضحية جارية”، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها قناة “بي إف إم تي في”.
وكان موظفو حدائق ومتنزهات تابعون للبلدية عثروا بعد ظهر الاثنين، على بقايا أخرى في متنزه بوت-شومون.
ورصدوا تحت كومة من النفايات، كيسًا بلاستيكيًّا يحتوي على حوض وفخذين تابعين لامرأة لم يُنزع عنها سروال الجينز المطبّع بالورود الذي كانت ترتديه.
وأُخلي المتنزه الواقع في شمال شرق باريس والذي يرتاده السكان كثيرًا، قبل إغلاقه أمام الزوار الاثنين. وكان العمل بقرار الإغلاق مستمرًّا الثلاثاء حتى يتمكن المحققون من إجراء عملية التمشيط.
وأُطلق تحقيق في حادثة قتل، فيما أوكلت التحقيقات إلى القسم الجنائي في الشرطة القضائية الباريسية.