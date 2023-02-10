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العثور على جثمان السعودية المفقودة في تركيا

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
العثور على جثمان السعودية المفقودة في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت سفارة المملكة في تركيا، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثة المواطنة المفقودة في مدينة أنطاكيا تحت أنقاض المبنى الذي كانت تقيم فيه أثناء وقوع الزلزال الذي ضرب المدينة.

وقال القائم بأعمال السفارة في تركيا محمد الحربي لـ “الإخبارية نت”: إن فرق البحث عثرت على الجثة اليوم، وتم التعرف عليها من قبل ذويها المتواجدين في الموقع بمساعدة السفارة، مُرجحًا أنها توفيت في اليوم الأول من الزلزال.

انهيار المبنى

وفي وقت سابق، قال الحربي: إن المبنى الذي تقطن فيه المواطنة المفقودة منهار بالكامل، مضيفًا أنه ورد اتصال من عائلتها في المملكة ومن بعض ذويها في تركيا بشأن فقدانها، متابعًا: ذهبنا للموقع ورأينا المبنى الذي يشتبه أنها مقيمة فيه قد تهدم بالكامل.

وأوضح الحربي أنهم طلبوا من الجهات التركية فرقًا إضافية لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ، مشيرًا إلى أن المبنى يحتاج لرفع الأنقاض للبحث عن ناجين.

وأشار الحربي إلى أن المواطنة شبه مقيمة منذ سنة وتعيش بمفردها في تركيا، مؤكدًا أنه لا يوجد مواطن آخر في المنطقة.

يأتي ذلك، تزامنًا مع عمليات إجلاء المواطنين من تركيا بعد الزلزال المدمر، حيث تم حتى الآن إجلاء نحو 45 مواطنًا على دفعات إلى المملكة، وجميعهم بصحة جيدة ودون إصابات.

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