العثور على جثمان السعودية المفقودة في تركيا

تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإسبانية قبل لقاء ريال مدريد لقطات مباشرة لوصول فريق الإنقاذ السعودي إلى تركيا لقطات للحظات عصيبة عاشتها عائلة سورية بأنطاكيا أثناء الزلزال القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد السعودية تستخدم أضخم الطائرات بالعالم لنقل معداتها الإغاثية لتركيا إنهاء مهام السفير المغربي لدى فرنسا رسميًا ضمك يرتضي بالتعادل مع الفيحاء الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في أبها معدات إنقاذ سعودية متطورة تصل تركيا لإنقاذ العالقين الطائي يهزم الاتفاق ويتذوق طعم الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية
أوضحت سفارة المملكة في تركيا، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثة المواطنة المفقودة في مدينة أنطاكيا تحت أنقاض المبنى الذي كانت تقيم فيه أثناء وقوع الزلزال الذي ضرب المدينة.
فيديو | العثور على المواطنة المفقودة في تركيا متوفاة تحت الأنقاض #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mxM42a8F3lقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023
وقال القائم بأعمال السفارة في تركيا محمد الحربي لـ “الإخبارية نت”: إن فرق البحث عثرت على الجثة اليوم، وتم التعرف عليها من قبل ذويها المتواجدين في الموقع بمساعدة السفارة، مُرجحًا أنها توفيت في اليوم الأول من الزلزال.
وفي وقت سابق، قال الحربي: إن المبنى الذي تقطن فيه المواطنة المفقودة منهار بالكامل، مضيفًا أنه ورد اتصال من عائلتها في المملكة ومن بعض ذويها في تركيا بشأن فقدانها، متابعًا: ذهبنا للموقع ورأينا المبنى الذي يشتبه أنها مقيمة فيه قد تهدم بالكامل.
وأوضح الحربي أنهم طلبوا من الجهات التركية فرقًا إضافية لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ، مشيرًا إلى أن المبنى يحتاج لرفع الأنقاض للبحث عن ناجين.
وأشار الحربي إلى أن المواطنة شبه مقيمة منذ سنة وتعيش بمفردها في تركيا، مؤكدًا أنه لا يوجد مواطن آخر في المنطقة.
يأتي ذلك، تزامنًا مع عمليات إجلاء المواطنين من تركيا بعد الزلزال المدمر، حيث تم حتى الآن إجلاء نحو 45 مواطنًا على دفعات إلى المملكة، وجميعهم بصحة جيدة ودون إصابات.