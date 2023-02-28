الجاسر: إستراتيجية قطاع الطرق ستُسهم في رفع معدلات السلامة 6 عوامل وقائية لتجنب الإصابة بأمراض القلب تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة على مكة المكرمة والرياض وزير الرياضة يُعزي في وفاة عبده بسيسي التعادل الإيجابي عنوان مباراة الأهلي ضد الداخلية العثور على خوذة جندي أردني في القدس بعد 63 عاماً أفضل طرق ترشيد الإنفاق في رمضان والعيد البنتاجون: إيران تحتاج 12 يومًا الآن لإنتاج قنبلة نووية مجلس الوزراء يوافق على إستراتيجية قطاع الطرق الوسط الرياضي ينعي عبده بسيسي
أعلنت محافظة القدس العثور على خوذة الجندي الأردني الراحل، مناور أبو الغنم، مكتوب عليها اسمه ورقمه العسكري الذي نقش عليها عام 1960، ليتم إبلاغ نجله مناور بهذا الخبر.
وتداولت مواقع إخبارية فلسطينية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لخوذ عسكرية تعود لجنود أردنيين من الجيش العربي عُثر عليها في مدينة القدس المحتلة، بعد مرور 63 عاماً.
ونشر نجل الجندي مناور أبو الغنم، واسمه أيضا مناور، تغريدة على “تويتر” قال فيها إن رسالة وصلت من فلسطين تؤكد العثور على خوذة والده.
وجاء في نص الرسالة: لقد عثرنا على خوذة والدك الشهيد مناور ابوالغنم، في القدس ويعود تاريخها إلى 1960، وسيتم إرسالها من محافظة القدس إلى السفاره الأردنية.
من المعروف أن نجل أبو الغنم جرى تسميته على اسم والده مناور، حيث كان تاريخ ولادته بعد وفاة والده بشهرين، ورحل والده عن عمر يناهز 25 عامًا.
كما كتبت ابنته هناء على صفحتها الشخصية على “فيسبوك”: “رحمك الله يا والدي كنت وما زلت مصدر عز وفخر لنا، وعبق سيرتك خالد، وعلى ثرى تراب القدس تتجدد الذكريات، اللهم ارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وارحم جميع شهدائنا”.