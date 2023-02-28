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يعود تاريخها إلى 1960

العثور على خوذة جندي أردني في القدس بعد 63 عاماً

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
العثور على خوذة جندي أردني في القدس بعد 63 عاماً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت محافظة القدس العثور على خوذة الجندي الأردني الراحل، مناور أبو الغنم، مكتوب عليها اسمه ورقمه العسكري الذي نقش عليها عام 1960، ليتم إبلاغ نجله مناور بهذا الخبر.

بعد مرور 63 عاماً

وتداولت مواقع إخبارية فلسطينية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لخوذ عسكرية تعود لجنود أردنيين من الجيش العربي عُثر عليها في مدينة القدس المحتلة، بعد مرور 63 عاماً.

ونشر نجل الجندي مناور أبو الغنم، واسمه أيضا مناور، تغريدة على “تويتر” قال فيها إن رسالة وصلت من فلسطين تؤكد العثور على خوذة والده.

خوذة مناور ابوالغنم

وجاء في نص الرسالة: لقد عثرنا على خوذة والدك الشهيد مناور ابوالغنم، في القدس ويعود تاريخها إلى 1960، وسيتم إرسالها من محافظة القدس إلى السفاره الأردنية.

من المعروف أن نجل أبو الغنم جرى تسميته على اسم والده مناور، حيث كان تاريخ ولادته بعد وفاة والده بشهرين، ورحل والده عن عمر يناهز 25 عامًا.

كما كتبت ابنته هناء على صفحتها الشخصية على “فيسبوك”: “رحمك الله يا والدي كنت وما زلت مصدر عز وفخر لنا، وعبق سيرتك خالد، وعلى ثرى تراب القدس تتجدد الذكريات، اللهم ارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وارحم جميع شهدائنا”.

 

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