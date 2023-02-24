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بعد ساعات من البحث المكثف

العثور على مفقود عرعر بصحة جيدة

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
العثور على مفقود عرعر بصحة جيدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الجمعة، العثور على مفقود عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، بصحة جيدة.

العثور على مفقود عرعر

وأوضح الفريق عبر حسابه بموقع تويتر، أن عضو الفريق فايز شعير الرويلي، عثر على مفقود عرعر، وهو بصحة طيبة، بعد ساعات من الإعلان عن فقدانه.

ووجه الفريق البحثي الشكر للمشاركين في عملية البحث قائلًا: “كتب الله أجورهم وجزاهم خير الجزاء”.

وكان الفريق قد تلقى بلاغًا عن مفقود عرعر بمنطقة الحدود الشمالية خلال الساعات الماضية.

363 بلاغًا في أسبوع

يذكر أن عدد البلاغات الواردة للفريق خلال 7 أيام الماضية، بلغت ٨ بلاغات بشأن المفقودين، فيما بلغت عدد بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال ٣٦٣ بلاغًا.

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