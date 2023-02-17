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في حقيبة باللون الأسود

العثور علي 2 مليون دولار تحت الأنقاض في تركيا

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
العثور علي 2 مليون دولار تحت الأنقاض في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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عثر رجال الإطفاء بتركيا، اليوم الجمعة، علي مبلغ وصل إلى 2 مليون دولار في حقيبة باللون الأسود، تحت الأنقاض.

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وقام رجال الإطفاء بعد المبلغ، بعد أن قرروا تسليمه إلى الجهات المختصة، في غازي عنتاب، وفقًا لصحيفة يني شفق التركية.

ضحايا الزلزال الكارثي

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 44 ألف قتيل، الجمعة، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

وقال مسؤولون ومسعفون: إن 38044 شخصًا لقوا حتفهم في تركيا و5800 في سوريا جراء زلزال 6 فبراير، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.

وانتشل عناصر الإنقاذ الأتراك، الخميس، فتاة تبلغ 17 عامًا وامرأة في العشرينيات من عمرها من تحت الأنقاض، بعد 11 يومًا تقريبًا من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر.

لكن تركيا أوقفت عمليات الإنقاذ في بعض المناطق، وفعلت الحكومة في سوريا، التي مزقتها الحرب الشيء نفسه في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. والخسائر المسجلة في تركيا تجعل الزلزال أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخها المعاصر.

 

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