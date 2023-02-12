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عن الربع الرابع من العام الماضي 2022

العثيم توزع 247.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
العثيم توزع 247.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم، موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام الماضي 2022.

إجمالي الأرباح

وأوضحت الشركة في بيان اليوم على “تداول” إن إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها يبلغ 247.5 مليون ريال، لعدد 90 مليون سهم مستحق للأرباح، وأن التوزيع سيتم في 2 مارس المقبل.

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وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 16/02/2023م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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