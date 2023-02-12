35 وظيفة شاغرة لدى القوات الجوية الملكية برامج لتنمية وإثراء بحوث العلوم الطبية في جامعة الأميرة نورة تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية سوق السيارات الكهربائية السعودية ينضم لعالم الكبار العثيم توزع 247.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين السديس: جهود محافظ حفر الباطن أثمرت تطورًا واضحًا وملموسًا في المحافظة انقلاب مركبة لعائلة سعودية على طريق السالمي بالكويت ووفاة الأب والأم وزير الموارد البشرية: 7 أنظمة تحقق تكافؤ الفرص لـ ذوي الإعاقة إخفاء موت الأبناء وقصص مفجعة لضحايا زلزال تركيا شركة نيوم تعلن بدء التسجيل في برنامج نيوم للخريجين 2023م
أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم، موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام الماضي 2022.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم على “تداول” إن إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها يبلغ 247.5 مليون ريال، لعدد 90 مليون سهم مستحق للأرباح، وأن التوزيع سيتم في 2 مارس المقبل.
وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 16/02/2023م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.