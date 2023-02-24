العدالة والخليج يسعيان لتعديل المسار

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يسعى فريقا العدالة والخليج للظهور بشكل مميز وتحسين نتائجهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما اليوم.
وتُقام مباراة العدالة والخليج عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.
وتُعد مباراة العدالة والخليج اليوم هي الثانية بينهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، حيث تقابلا في الدور الأول هذا الموسم، وانتهت بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.
وتتشابه ظروف الخليج والعدالة في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث يشتركا بعدم تحقيق الفوز في المباريات التي استقبلا خلالها الهدف الافتتاحي برصيد 10 مباريات.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في تحقيق الفوز مرتين والتعادل 4 مرات، وخسر 11 مرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسجل 12 هدفًا واستقبل 34 هدفًا.
على الجانب الآخر، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج 5 مرات في دوري روشن السعودي، وتعادل مرة وخسر 10 لقاءات، وأحرز 13 هدفًا واهتزت شباكه 23 مرة.