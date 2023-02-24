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ضمن منافسات دوري روشن

العدالة والخليج يسعيان لتعديل المسار

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
العدالة والخليج يسعيان لتعديل المسار
المواطن - فريق التحرير

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يسعى فريقا العدالة والخليج للظهور بشكل مميز وتحسين نتائجهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما اليوم.

مواجهة اليوم

وتُقام مباراة العدالة والخليج عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

العدالة والخليج يسعيان للفوز

وتُعد مباراة العدالة والخليج اليوم هي الثانية بينهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، حيث تقابلا في الدور الأول هذا الموسم، وانتهت بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

وتتشابه ظروف الخليج والعدالة في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث يشتركا بعدم تحقيق الفوز في المباريات التي استقبلا خلالها الهدف الافتتاحي برصيد 10 مباريات.

العدالة والخليج
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في تحقيق الفوز مرتين والتعادل 4 مرات، وخسر 11 مرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسجل 12 هدفًا واستقبل 34 هدفًا.

على الجانب الآخر، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج 5 مرات في دوري روشن السعودي، وتعادل مرة وخسر 10 لقاءات، وأحرز 13 هدفًا واهتزت شباكه 23 مرة.

الخليج - الخليج والوحدة - الخليج والرائد
لاعبو الخليج – المصدر spl
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