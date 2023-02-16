العدالة والطائي يتعادلان بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العدالة والطائي ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

تعادل العدالة والطائي

وبدأت مباراة العدالة والطائي المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع من الفريقين، حيث ضغط فارس الشمال أملًا في هز الشباك مبكرًا، ولكن دون جدوى.

واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك، إلا أن الأداء اتسم بالحذر وغابت الخطورة الحقيقية على المرمى، وسط تألق دفاعي من أصحاب الأرض، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة العدالة والطائي بالتعادل السلبي.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، فيما سيسعى العدالة للحفاظ على نظافة شباكه والحصول على نقطة التعادل على الأقل، لتحسين وضعه بالدوري.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.