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شعر بها سكان نينوى وأربيل

العراق يسجل هزتين أرضيتين جديدتين

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
العراق يسجل هزتين أرضيتين جديدتين
المواطن - فريق التحرير

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ضربت هزتان أرضيتان جديدتان، محافظتي نينوى وأربيل شمالي العراق، اليوم السبت.

رصد الزلزال

أفادت وزارة النقل العراقية، بأن هيئة الأنواء العامة للرصد الجوي والزلزالي، سجلت هزة أرضية في محافظة نينوى، فجر اليوم.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الهزة الأرضية وقعت الساعة 02:25 فجرًا بتوقيت العراق، على بعد 8.5 كم شرقي قضاء الحضر من محافظة نينوى، وشعر بها سكان محافظات نينوى وأربيل ودهوك بشكل متفاوت، ولم ترد أية أنباء عن وقوع خسائر تذكر.

تحذيرات للمواطنين

وأشار البيان إلى، وقوع هزة أرضية ثانية الساعة 03:09 فجرًا بتوقيت العراق، على بعد 22 كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل.

ودعت هيئة الأنواء، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة عنها.

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