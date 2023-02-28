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تتنوع بين سامري وعرضة وجلسة العريس

العروض الفلكلورية تلفت اهتمام زوار مهرجان الكتاب والقراء بالشرقية

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
العروض الفلكلورية تلفت اهتمام زوار مهرجان الكتاب والقراء بالشرقية
المواطن - واس

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استحوذت العروض الفلكلورية على اهتمام زوار “مهرجان الكُتّاب والقُراء”، التي تقام في مواقع متعددة على كورنيش الدمام والخبر والقطيف، وذلك في إطار مشاركتها ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في المنطقة الشرقية.

وتستهدف العروض مختلف شرائح المجتمع من زوار المهرجان، حيث تتنوع ما بين سامري وعرضة نجدية، وجلسة العريس، وعرضة اللوة والغادري والبستنة، وجلسة الفريسة، والبشكة، وبحري ونقازي والدوسري ودزة عريس وعاشوري، إضافةً إلى العديد من العروض الفلكلورية من شعبيات تؤديها فرقاً فلكلورية سعودية.

وأفاد المؤدي أحمد الصقر، بأن مشاركة الفرق الفلكلورية في مثل هذه المناسبات يعرف الزوار على الفنون الأدائية الموجودة في المملكة وتحديدًا في المنطقة الشرقية.

برنامج ثقافي متنوع

وحرصت “هيئة الأدب والنشر والترجمة” على تقديم برنامج ثقافي متنوع يستهوي مختلف الميول والاهتمامات، سعيًا نحو خلق ارتباط بالمفهوم العام للثقافة والمتعارف عليه عالميًا، وإيجاد حدث عصري فريد من نوعه لتعزيز تجربة زوار المهرجان وإثرائهم بالمحتوى الثقافي المتنوع المقدم لهم، وتوظيف الثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية للاستفادة بالثقافة من أجل النمو الاقتصادي.

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