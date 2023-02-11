Icon

مكافأة مالية مجموعها 100 مليون ريال لـ الهلال بعد التتويج بالفضية Icon فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين  Icon ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال Icon فييتو يضيف ثالث أهداف الهلال Icon فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد Icon البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى Icon لحظة انهيار الأنقاض على فريق الإنقاذ في تركيا Icon لوسيانو فييتو يضيف ثاني أهداف الهلال في شباك الريال Icon خبير تحكيمي: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب أمام ريال مدريد Icon العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن المملكة من أوائل الدول المبادرة لإغاثة المنكوبين والمتضررين

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبر مستشار وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالمجيد العساكر، عن حزنه العميق للمشاهد المأساوية التي رافق توابع زلزال تركيا وسوريا.

دعوة للتبرع

وقال العساكر، في تصريحات لـ الإخبارية اليوم السبت: “المتابع لهذه الأزمة يجد الحاجة الكبيرة لدى متضرري زلزال تركي وسوريا، فقد شاهدنا أمورًا مأساوية تحزن القلوب وعليه فإنني أهيب بالجميع التبرع والمساهمة”.

وأضاف مستشار وزير الشؤون الإسلامية، إن المملكة من أوائل الدول المبادرة لإغاثة المنكوبين والمتضررين في أنحاء العالم، لذلك أدعو الجميع للتبرع عبر منصة ساهم التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة”.

منصة ساهم

وأكد أن منصة ساهم جهة موثوقة، سبق أن قدمت إغاثات للمتضررين في مختلف بلدان العالم، واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى”.

بلغت حصيلة التبرعات التي جمعتها الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلازل في سوريا وتركيا أكثر من 250 مليون ريال حتى اليوم السبت، فيما بلغ عدد المتبرعين عبر منصة ساهم أكثر من 711 ألف متبرع.

توجيه القيادة

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجّها يوم الثلاثاء الماضي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية لسوريا وتركيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%
حصاد اليوم

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%

حصاد اليوم
الشاعر معدي في ذمة الله
السعودية اليوم

الشاعر معدي في ذمة الله

السعودية اليوم
أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...
السعودية اليوم

أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...

السعودية اليوم
مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...
السعودية اليوم

مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...

السعودية اليوم
إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق
غرائب

إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق

غرائب
سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...
السعودية اليوم

سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...

السعودية اليوم
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...
السعودية اليوم

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...

السعودية اليوم
ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي
السعودية اليوم

ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي

السعودية اليوم