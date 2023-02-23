العضلة الخلفية تحرم النصر من تاليسكا لـ 4 أسابيع

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أعلن نادي النصر، مساء اليوم الخميس، عن غياب نجمه البرازيلي تاليسكا عن مباريات الفريق الكروي الأول لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع؛ بسبب الإصابة.
ويُعاني اللاعب البرازيلي من إصابة في العضلة الخلفية حيث سيحتاج لفترة تصل إلى 4 أسابيع للعلاج والراحة، حيث سيغادر اللاعب إلى موطنه للتأهيل في أحد المراكز المتخصصة.
وفي سياق آخر، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم الخميس عن معاقبة اللاعب البرازيلي بتغريمه 60 ألف ريال بسبب قيامه بالإساءة الإعلامية لنادي الهلال عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.
كما قررت اللجنة، إيقاف مترجم نادي النصر، مكرم منصوري لمدة 5 مباريات رسمية، وتغريمه 50 ألف ريال، لإخلاله بسرية جلسة الاستماع مع اللاعب البرازيلي، حيث تم ضبطه وهو يقوم بتسجيلها من خلال الهاتف الخاص به.