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بعد تأهله لنهائي كأس العالم للأندية

العفالق: فخورون بانتصار الهلال ونتطلع لإنجاز تاريخي

2023-02-08 الساعة 4:11
العفالق: فخورون بانتصار الهلال ونتطلع لإنجاز تاريخي
المواطن - فريق التحرير

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أعرب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبدالعزيز العفالق عن سعادته بتألق الهلال؛ وتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022.

العفالق يهنئ الهلال

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2، ليتأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي ضد ريال مدريد؛ لملاقاته في النهائي.

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الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وعلق العفالق، قائلًا: “فخورون جدًا بانتصار الهلال الليلة الماضية على بطل أمريكا الجنوبية، وتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية، ونتطلع إلى إنجاز تاريخي يوم السبت القادم في المباراة النهائية”.

وتابع رئيس الرابطة تصريحه، اليوم الأربعاء، عبر حساب دوري روشن الرسمي على موقع “تويتر”، قائلًا: “نيابة عن جميع أندية ولاعبي وجماهير دوري روشن السعودي؛ نتمنى للهلال كل التوفيق في مباراته القادمة”.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

ويلعب الأهلي ضد ريال مدريد على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

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