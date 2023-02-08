قصص مؤثرة لأطفال ولدوا من رحم الأنقاض في سوريا وتركيا الأهلي يُغير طريقة لعبه ضد ريال مدريد طفلة سورية بكلمات تكسر القلب: “أمي وإخوتي جوا بس ميتين” انتشال امرأة ستينية بعد 65 ساعة قضتها تحت الأنقاض في تركيا العفالق: فخورون بانتصار الهلال ونتطلع لإنجاز تاريخي الخطيب: سنلعب للفوز على ريال مدريد استمرار مسلسل الاحتجاجات في فرنسا احتجاجًا على خطط التقاعد لقطات متداولة للمدن التركية قبل وبعد كارثة الزلزال ريال مدريد لا يخسر ضد العرب بمونديال الأندية ضبط 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة بشحنة مواد بناء
أعرب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبدالعزيز العفالق عن سعادته بتألق الهلال؛ وتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2، ليتأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي ضد ريال مدريد؛ لملاقاته في النهائي.
وعلق العفالق، قائلًا: “فخورون جدًا بانتصار الهلال الليلة الماضية على بطل أمريكا الجنوبية، وتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية، ونتطلع إلى إنجاز تاريخي يوم السبت القادم في المباراة النهائية”.
وتابع رئيس الرابطة تصريحه، اليوم الأربعاء، عبر حساب دوري روشن الرسمي على موقع “تويتر”، قائلًا: “نيابة عن جميع أندية ولاعبي وجماهير دوري روشن السعودي؛ نتمنى للهلال كل التوفيق في مباراته القادمة”.
ويلعب الأهلي ضد ريال مدريد على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.