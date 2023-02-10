العلاقة بين الزلازل واكتشاف البترول والمعادن

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أكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الدكتور عبدالله بن محمد العمري، أن الزلازل عندما يحدث على أي عمق فإنه يحدث انعكاسًا وانكسارات للموجات، وهذه الانعكاسات والانكسارات تشير إلى أماكن وجود المياه والبترول والمعادن.
رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض: من فوائد الزلازل أنها تدلنا على أماكن البترول والمعادن في باطن الأرض @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6GI46HfFSkقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 10, 2023
وأوضح العمري، خلال حواره لـ برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن من فوائد الزلازل أنها تدل على مواقع وجود البترول والمعادن في باطن الأرض.
ولفت إلى أن عمليات الحفر التي يقوم بها البشر إلى الآن لم تصل إلا إلى عمق 14 كم فقط، في مقابل الوصول إلى 6371 كيلو في مركز الأرض من خلال هذه الانعكاسات والانكسارات.