العلاقة بين الزلازل واكتشاف البترول والمعادن

أكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الدكتور عبدالله بن محمد العمري، أن الزلازل عندما يحدث على أي عمق فإنه يحدث انعكاسًا وانكسارات للموجات، وهذه الانعكاسات والانكسارات تشير إلى أماكن وجود المياه والبترول والمعادن.

اكتشاف المواقع

وأوضح العمري، خلال حواره لـ برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن من فوائد الزلازل أنها تدل على مواقع وجود البترول والمعادن في باطن الأرض.

ولفت إلى أن عمليات الحفر التي يقوم بها البشر إلى الآن لم تصل إلا إلى عمق 14 كم فقط، في مقابل الوصول إلى 6371 كيلو في مركز الأرض من خلال هذه الانعكاسات والانكسارات.