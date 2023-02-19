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يصل عمرها إلى نحو 300 عام

العلم يكشف مفاجأة حول مومياء حورية البحر اليابانية

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
العلم يكشف مفاجأة حول مومياء حورية البحر اليابانية
المواطن- فريق التحرير

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ظهرت حقيقة صادمة وراء المومياء التي تُعرف باسم حورية البحر، والتي انتشلت قبل 300 عام على السواحل اليابانية في المحيط الهادئ، وقدسها بعض اليابانيين بزعم أن قوتها تمنح الخلود.

وأثبتت فحوص متنوعة بالأشعة السينية، والمسح المقطعي، وتحليل الأشعة السينية الفلورية، وتحليل الحمض النووي والتأريخ بالكربون المشع، أجرتها جامعة كوراشيكي للعلوم والفنون أن الكائن مصنع يدويًا.

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صناعة مومياء حورية البحر

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد كشف الفحص أن الجزء العلوي من المومياء المزعومة يتكون من القماش والورق والقطن، غير أن استخدام بعض المواد الحيوية من الأسماك والحيوانات أثار الخلط حول هويتها لعقود، وعلى الأرجح، فإن تصنيع مثل هذه الحوريات البحرية يعود إلى افتتان اليابانيين بها.

العلم يكشف مفاجأة حول مومياء حورية البحر اليابانية

وتحكي أسطورة يابانية أن امرأة أكلت بطريق الخطأ لحم حورية البحر وعاشت 800 عام، وبسبب هذا الربط بين حوريات البحر والخلود في الثقافة اليابانية، قدس البعض هذه المومياء.

وانتشلت المومياء المصنعة من المحيط الهادئ، قبالة جزيرة شيكوكو اليابانية، بين عامي 1736 و1741، وعلى الفور أضفى البعض عليها طابع القداسة، وتم الاحتفاظ بها في معبد بمدينة أساكوتشي.

وأثار علماء بعض الشكوك حول مكونات المومياء، وتقرر إخضاعها لمسح مقطعي على مكوناتها، وعن ذلك قال الباحث هيروشي كينوشيتا من جمعية أوكاياما الفولكلورية الذي وضع فكرة الدراسة، إن النتائج النهائية فاجأتهم.

مجرد قطعة فنية متقنة

وتابع: إذا كنت تتخيل المومياء بشكل طبيعي، فستعتقد أنها مزيج من الجزء السفلي من جسم السمكة والجزء العلوي من جسم القرد، لكن نتائج الفحص خلصت إلى أن النصف السفلي من الجسم عبارة عن سمكة، والنصف العلوي ليس من الثدييات.

وكان معظم الجزء العلوي من الجسم مصنوعًا في الواقع من القماش والورق والقطن، مع استخدام جلد السمكة المنتفخة على الذراعين والكتفين والرقبة والخدين، وقد استخدم في تصنيع المومياء شعر الثدييات، وأظافر مصنوعة من الكيراتين الحيواني، وفك مأخوذ من سمكة آكلة اللحوم.

ولم يتم الكشف عن هيكل عظمي داخل، ولكن ظهرت إبر معدنية في مؤخرة العنق وأسفل الجسم، كما تم استخدام مسحوق الرمل أو الفحم الممزوج في مادة تشبه المعجون لطلاء سطح الجسم.

ويرجح باحثون أنه ربما تم صنع مومياوات حورية البحر في مناطق مختلفة من اليابان للتصدير إلى دول أجنبية أو في سياق الافتتان بهذه المخلوقات الأسطورية، مشيرين إلى فرضية وجود مجموعات من الفنيين اليابانيين المهرة في ذلك التوقيت الذين مارسوا صنع هذه المومياوات المتقنة.

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