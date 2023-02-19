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تم استقبالهم وخدمتهم بأحدث التجهيزات الطبية

العيادة الطبية لفريق الإنقاذ السعودي تعالج أكثر من 207 حالات

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
العيادة الطبية لفريق الإنقاذ السعودي تعالج أكثر من 207 حالات
المواطن - فريق التحرير

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استقبلت العيادة الطبية لفريق البحث والإنقاذ السعودي في تركيا والمزودة بالتجهيزات الطبية أكثر من 207 حالات.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن فرق الإنقاذ قدمت للحالات التي تم استقبالها الخدمات العلاجية اللازمة، مستعرضًا بعضاً من تلك الجهود من خلال الصور.

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جهود متواصلة

يواصل فريق البحث والإنقاذ السعودي مهامه وأعماله لمساعدة المتضررين في زلزال جمهورية تركيا لليوم الثامن في (46) موقعًا في (3) مدن تركية ضمن أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأسهم في تحديد وانتشال العديد من الضحايا.

فريق النخبة

ويضم الفريق المدرب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل المملكة وخارجها، نخبة من المنقذين، والأطباء، والمهندسين، والمسعفين، ومشرفي وسائل البحث (K9)، وفنيي الصيانة، وفنيي أنظمة الاتصالات، ومختصين بالأمن والسلامة وفق بناء تنظيمي يشمل أقسام الإدارة والعمليات والدعم اللوجستي والدعم الطبي ووحدة وسائل البحث، ومزود بآليات ومعدات فنية ومستلزمات طبية وأجهزة اتصالات ووسائل بحث (K9) ومواد إيوائية وخيام يتم شحنها في مركبات نقل مخصصة لذلك.

أعلى تصنيف

يذكر أن فريق البحث والإنقاذ السعودي في المديرية العامة للدفاع المدني حاصل على التصنيف الدولي (فئة الثقيل) كأعلى تصنيف تمنحه المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ (INSARAG)، ومثّل المملكة في تمارين مشتركة في عدد من دول العالم، وشارك في مساعدة المتضررين من السيول والفيضانات والكوارث في عدد من الدول.

 

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