العيسى: الزلازل ظواهر طبيعية وليست عقوبة للبشر

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كشف رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد العيسى، أن الزلال والأعاصير وغيرها تعد من الظواهر الطبيعية وتدخل في نطاق القدر والقدرة الإلهية وليست عقوبة موجهة للبشر.
عبارة "الزلزال ظاهرة طبيعية"
ما مدى صحتها؟
وما الحكمة من حدوث الزلازل والكوارث؟@MhmdAlissa@MWLOrg#في_الآفاق
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— في الآفاق (@hiaahsanshow) February 24, 2023
وأوضح العيسى، خلال حواره مع برنامج “في الآفاق” على قناة “إم بي سي”، أنه لا أحد ينكر أن للزلازل أسبابًا علمية ولكن الله من أوجدها في الطبيعة، نافيًا ما يقال بأن الزلازل تحدث كعقوبة للناس، لاسيما وأنها أحيانًا تحدث في مناطق غير مأهولة بالسكان.
وأضاف العيسى أن الأحاديث التي تشير إلى أن الزلازل عقوبة إلهية للناس، هي أحاديث ضعيفة، فهناك مناطق معروفة بأنها مناطق زلازل، وهناك مناطق هجرها أهلها ولا تزال الزلازل فيها حتى الآن.
وأكمل: “هناك أشرار وفجار لم تأتهم الزلازل، وهناك من هم خيرٌ منهم وأتتهم الزلازل”، مضيفًا أن الزلازل حدثت في عهد الصحابي عمر بن الخطاب.
واختتم تصريحاته أن حديث “لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلازِلُ”، حديث صحيح، ولكن لا يزال العلم منتشرًا ولم يقبض، ويقصد بها بأن الأرض تكون مشمولة بالزلازل وقت حدوثها، مستنكرًا أن يوجه البعض لمن واجه زلازل بأنها عقوبة لهم فهذه ليست من سمة الإسلام.