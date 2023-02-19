الغذاء والدواء تحذر : صلاحية الفقع 10 أيام

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام الفقع، بعد 10 أيام من استخراجه، نظرًا لأن حفظه لفترة أطول بالأساليب المعتادة يفقده قوامه ونكهته.

وقالت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها إن الفقع من مسمياته الكمأة، ومن أبرز أنواعه الجبى، الخلاسي، والزبيدي.

عدم حفظ الفقع

وأوضحت أنه يفضل استخدامه خلال 10 أيام بعد استخراجه من الأرض، حيث ينصح بعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظًا على قوامه ونكهته.

وأشارت إلى أنه لتحضير الفقع يجب الحرص على إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

فوائد الفقع

ولفتت الهيئة إلى أن من فوائد الفقع وجود جميع الأحماض الأمينية الأساسية، كما أنه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، فضلًا عنه أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفسفور.