الغذاء والدواء تحذر : صلاحية الفقع 10 أيام

مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز المنتدى السعودي للإعلام ينطلق غدًا ويحاور وزراء ومسؤولين تسمية الجولة الـ18 من دوري روشن بجولة يوم التأسيس نتائج الهلال ضد الفرق الإماراتية بالأدوار الإقصائية الجاسر: ندرس رفع الطاقة الاستيعابية لأكاديمية علوم الطيران لـ400 طالب كارلوس جونيور سلاح الشباب لتجاوز ناساف ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود بعسير تكلفة دفن الموتى في لبنان تقارب 1000 دولار إنستجرام يتيح ميزة الاشتراك المدفوع كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المثالي للجولة الـ17
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام الفقع، بعد 10 أيام من استخراجه، نظرًا لأن حفظه لفترة أطول بالأساليب المعتادة يفقده قوامه ونكهته.
وقالت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها إن الفقع من مسمياته الكمأة، ومن أبرز أنواعه الجبى، الخلاسي، والزبيدي.
وأوضحت أنه يفضل استخدامه خلال 10 أيام بعد استخراجه من الأرض، حيث ينصح بعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظًا على قوامه ونكهته.
وأشارت إلى أنه لتحضير الفقع يجب الحرص على إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.
ولفتت الهيئة إلى أن من فوائد الفقع وجود جميع الأحماض الأمينية الأساسية، كما أنه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، فضلًا عنه أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفسفور.