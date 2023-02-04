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تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون

الغذاء والدواء تحذر من 3 أطعمة ومشروبات أثناء التسوق

2023-02-04 الساعة 3:26
الغذاء والدواء تحذر من 3 أطعمة ومشروبات أثناء التسوق
المواطن - فريق التحرير

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حذرت هيئة الغذاء والدواء من 3 أطعمة، اليوم السبت، ينبغي تجنبها عند إجراء عمليات التسوق في المتاجر والمحلات.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم، أنه “أثناء تسوقك للمنتجات الغذائية، احرص على تجنّب شراء الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون، في ظل انخفاض قيمتها الغذائية”.

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أطعمة غير صحية

وأضافت الغذاء والدواء، أن من بين هذه الأغذية: النكتار، ورقائق البطاطس المقلية، والمشروبات الغازية، لأنها تحتوي على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية.

وأوضحت الغذاء والدواء، أن هذه الأطعمة والمشروبات تكون منخفضة بالفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، لذا ينصح بالتقليل منها قدر الإمكان.

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