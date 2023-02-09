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بسبب تفشي مرض نيوكاسل

الغذاء والدواء تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا

2023-02-09 الساعة 1:22
الغذاء والدواء تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا
المواطن - الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة البرانس الأطلسية بفرنسا.

تقرير التبليغ الدولي

وأوضحت الهيئة، أن هذا الحظر جاء على خلفية التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على تقرير التبليغ الدوري الصادر من المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية.

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وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن تقرير التبليغ الدوري يفيد بتفشي مرض نيوكاسل في هذه المنطقة بفرنسا.

 

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