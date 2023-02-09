الغذاء والدواء تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة البرانس الأطلسية بفرنسا.
وأوضحت الهيئة، أن هذا الحظر جاء على خلفية التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على تقرير التبليغ الدوري الصادر من المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية.
وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن تقرير التبليغ الدوري يفيد بتفشي مرض نيوكاسل في هذه المنطقة بفرنسا.