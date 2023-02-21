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الدراسات العلمية لم تثبت فوائدها العلاجية

الغذاء والدواء تُفند ادعاءات علاج المورينجا للأمراض

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
الغذاء والدواء تُفند ادعاءات علاج المورينجا للأمراض
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، أن نبتة المورينجا تُستخدم في الغذاء وفي الطبخ لاحتوائها على عدة فيتامينات ومعادن، لكن لا توجد أي دراسات علمية تؤكّد الادعاءات العلاجية لها.

ادعاءات غير صحيحة

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسار أحد المتابعين حول فيديو يدعي علاج نبات المورينجا للعديد من الأمراض الخاصة بالشرايين والمعدة والجهاز التنفسي وغيرها، مؤكدة أن الدراسات العلمية لم تثبت هذه الادعاءات.

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ونصحت الهيئة باستشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي عشبة، لاسيما وأن بعض الأعشاب قد تؤثر على الحمل أو الرضاعة.

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