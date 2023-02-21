الغذاء والدواء تُفند ادعاءات علاج المورينجا للأمراض وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية 108 مليارات ريال قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال ديسمبر الإعلامي القبيع: بعض مشاهير الفلس يهدم العادات والتقاليد والأخلاق فلكية جدة: رصد هلال شعبان بسماء السعودية مساء اليوم زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إيران انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بنمو صادرات الخام الروسي رسالة تحذير بريطانية للقائم بأعمال السفارة الإيرانية مكة المكرمة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 4 مئوية ضرر بالرقبة يصل لجراحة خطيرة بسبب الهواتف
أوضحت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، أن نبتة المورينجا تُستخدم في الغذاء وفي الطبخ لاحتوائها على عدة فيتامينات ومعادن، لكن لا توجد أي دراسات علمية تؤكّد الادعاءات العلاجية لها.
وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسار أحد المتابعين حول فيديو يدعي علاج نبات المورينجا للعديد من الأمراض الخاصة بالشرايين والمعدة والجهاز التنفسي وغيرها، مؤكدة أن الدراسات العلمية لم تثبت هذه الادعاءات.
ونصحت الهيئة باستشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي عشبة، لاسيما وأن بعض الأعشاب قد تؤثر على الحمل أو الرضاعة.