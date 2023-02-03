الغذاء والدواء: منتجات مزيلات العرق آمنة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة ما تم تداوله بشأن إطلاق تحذيرات بوقف استخدام منتجات إزالة العرق.

منتجات آمنة

وأكدت الهيئة، في ردها على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن منتجات مزيلات العرق ومضادات التعرق آمنة، ولا يوجد تحذيرات دولية معتمدة لوقف استعمالها.

الزيوت المهدرجة

من جهة أخرى، ذكرت هيئة الغذاء، أن الزيوت المهدرجة جزئيًّا هي التي تنتج دهونًا متحولة وهي ممنوعة منذ 1 يناير 2020م، أما الزيوت المهدرجة كليًّا فتنتج دهونًا مشبعة وهي ليست ممنوعة.