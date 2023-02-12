الغذاء والدواء: 3 نصائح لإجراء العمليات باستخدام الليزر

وفاة لاعب الهلال السابق يوسف السالم تداول السعودية تعلن موعد إجازة يوم التأسيس تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 30 سعود عبدالحميد يتفوق على الكبار بمونديال الأندية 35 وظيفة شاغرة لدى القوات الجوية الملكية برامج لتنمية وإثراء بحوث العلوم الطبية في جامعة الأميرة نورة تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية سوق السيارات الكهربائية السعودية ينضم لعالم الكبار العثيم توزع 247.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين السديس: جهود محافظ حفر الباطن أثمرت تطورًا واضحًا وملموسًا في المحافظة
أصدرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، تحذيرًا عاجلًا عند القيام بإجراء عمليات التجميل باستخدام أجهزة الليزر.
وقالت الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: قبل بدء أي إجراء بأجهزة الليزر في عيادات التجميل، تأكّد من توفر نظارة الحماية، ثم قم بارتدائها ولا تنزعها حتى ينتهي الإجراء.
وقدمت هيئة الغذاء والدواء 3 نصائح لحماية العين من أجهزة الليزر في عيادات التجميل كالآتي:
– تأكد من توفر نظارة الحماية من مخاطر أجهزة الليزر في العيادة.
– تأكد من أن النظارة سليمة وخالية من أي كسر وخدوش.
– التزم بارتداء النظارة طوال فترة الإجراء.
وبحسب الأطباء، فإن بعض أنواع الليزر من الممكن أن تؤذي عدسة العين، وذلك حسب نوع الليزر المستخدم، فإذا كانت الأشعة فوق الحمراء أو تحت البنفسجية ستضر العين، ومن هذه الأضرار” المياه البيضاء، حروق في الشبكية، تقرحات القرنية”.