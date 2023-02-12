الغذاء والدواء: 3 نصائح لإجراء العمليات باستخدام الليزر

أصدرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، تحذيرًا عاجلًا عند القيام بإجراء عمليات التجميل باستخدام أجهزة الليزر.

وقالت الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: قبل بدء أي إجراء بأجهزة الليزر في عيادات التجميل، تأكّد من توفر نظارة الحماية، ثم قم بارتدائها ولا تنزعها حتى ينتهي الإجراء.

وقدمت هيئة الغذاء والدواء 3 نصائح لحماية العين من أجهزة الليزر في عيادات التجميل كالآتي:

نصائح لحماية العين

– تأكد من توفر نظارة الحماية من مخاطر أجهزة الليزر في العيادة.

– تأكد من أن النظارة سليمة وخالية من أي كسر وخدوش.

– التزم بارتداء النظارة طوال فترة الإجراء.

وبحسب الأطباء، فإن بعض أنواع الليزر من الممكن أن تؤذي عدسة العين، وذلك حسب نوع الليزر المستخدم، فإذا كانت الأشعة فوق الحمراء أو تحت البنفسجية ستضر العين، ومن هذه الأضرار” المياه البيضاء، حروق في الشبكية، تقرحات القرنية”.