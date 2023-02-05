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ضمن منافسات كأس العالم للأندية

الغيابات تُربك حسابات دياز بمباراة الهلال وفلامنجو

2023-02-05 الساعة 7:13
الغيابات تُربك حسابات دياز بمباراة الهلال وفلامنجو
المواطن - فريق التحرير

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أربكت غيابات الزعيم، حسابات المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، قبل مباراة الهلال وفلامنجو المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية.

مباراة الهلال وفلامنجو

ولعب الهلال ضد الوداد المغربي بالأمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، وفاز الزعيم بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

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ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي على ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022.

مباراة الهلال وفلامنجو
موعد المباراة – المصدر @Flamengo_en

الهلال يُعاني من الغيابات

وتشهد مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي غياب أكثر من لاعب مؤثر من صفوف الزعيم، حيث تأكد غياب محمد كنو بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الوداد المغربي بالأمس، ليفقده الأزرق في لقاء واحد.

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

كما تعرض النجم البيروفي أندريه كاريلو لإصابة قوية أمام الوداد، وتُشير التقارير إلى أن الفحوصات الأولية جاءت مطمئنة، حيث أثبتت عدم وجود قطع في أربطة المفصل، وتأكد غيابه عن مباراة الهلال وفلامنجو.

كاريلو
كاريلو – المصدر @Alhilal_FC

كما يفقد رامون دياز عددًا من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات كأس العالم للأندية، وفي مقدمتهم؛ قائد الزعيم، سلمان الفرج لعدم اكتمال جاهزيته لخوض المباريات، وعبدالإله المالكي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويطمح دياز في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز ضد فلامنجو، أملًا في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

الهلال في كأس العالم للأندية
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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