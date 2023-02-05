الغيابات تُربك حسابات دياز بمباراة الهلال وفلامنجو

أربكت غيابات الزعيم، حسابات المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، قبل مباراة الهلال وفلامنجو المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية.

مباراة الهلال وفلامنجو

ولعب الهلال ضد الوداد المغربي بالأمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، وفاز الزعيم بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي على ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022.

الهلال يُعاني من الغيابات

وتشهد مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي غياب أكثر من لاعب مؤثر من صفوف الزعيم، حيث تأكد غياب محمد كنو بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الوداد المغربي بالأمس، ليفقده الأزرق في لقاء واحد.

كما تعرض النجم البيروفي أندريه كاريلو لإصابة قوية أمام الوداد، وتُشير التقارير إلى أن الفحوصات الأولية جاءت مطمئنة، حيث أثبتت عدم وجود قطع في أربطة المفصل، وتأكد غيابه عن مباراة الهلال وفلامنجو.

كما يفقد رامون دياز عددًا من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات كأس العالم للأندية، وفي مقدمتهم؛ قائد الزعيم، سلمان الفرج لعدم اكتمال جاهزيته لخوض المباريات، وعبدالإله المالكي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويطمح دياز في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز ضد فلامنجو، أملًا في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.