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الفالح: سنوقع اليوم 13 اتفاقية بين شركات سعودية وعُمانية

2023-02-01 الساعة 1:13
الفالح: سنوقع اليوم 13 اتفاقية بين شركات سعودية وعُمانية
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن للقطاع الخاص دورًا كبيرًا في نهضة وتنمية كل من المملكة وعُمان؛ من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق، يتسمان بالإبداع والتميز ويعتمدان على قدراتهما البشرية والبيئة الاستثمارية الواعدة والمحفزة وثروات طبيعية هائلة وموقع جغرافي متفرد على خارطة العالم.

13 اتفاقية

وأوضح الفالح في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي- العماني، أن المنتدى سيشهد توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص السعودية والعمانية.

ولفت إلى أن الاتفاقيات الموقّعة تشمل مجالات: (النفط، البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والثروة السمكية وغيرها).

 

منتدى الاستثمار السعودي- العماني

انطلق اليوم منتدى الاستثمار السعودي – العُماني” بالرياض، تحت شعار ” شراكة وتكامل” والذي تنظمه وزارة الاستثمار، برعاية وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والسيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والعُمانية للقطاعين العام والخاص.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية ” السعودية العمانية” طويلة الأمد في قطاعي الاستثمار والصناعة، والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بالبلدين، وبناء شراكة متنامية في القطاعات الاقتصاديّة الإستراتيجيّة، وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، إضافة إلى تمكين المستثمرين من اللقاء والتواصل ومناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة بين الجانبين، وتحقيق التكامل الاقتصادي، المرتبطة برؤية المملكة 2030 وعمان 2040.

 

 

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