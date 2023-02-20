الفتح الأكثر استحواذًا بالجولة الـ17

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أداء لافتًا ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، لينجح في تصدر قائمة مميزة.

الفتح الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الفتح في الصدارة بنسبة 64.3% حيث تألق ضد الباطن، ونجح في الفوز بهدفين دون رد.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا على الكرة خلف الفتح بنسبة وصلت إلى 63.2%، يليه ضمك بنسبة بلغت 59.8%، ثم الوحدة بنسبة بلغت 56.3%، يليه أبها بـ54.7%.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ17، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة بـ40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ20 نقطة، ثم الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ13 بـ16 نقطة، متساويًا مع الوحدة، العدالة 10 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.