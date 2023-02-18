الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الباطن

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواصلة تألقه ضد الباطن في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مباراة اليوم

ويلعب الفتح ضد الباطن عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.

مواجهات الفتح ضد الباطن

وسبق أن لعب الفتح ضد الباطن 11 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للنموذجي، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل 3 انتصارات للفريق السماوي، وتعادلا في 3 لقاءات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الفوز على الباطن بخمسة أهداف دون رد في الدور الأول هذا الموسم، ولم يحقق النموذجي أكبر من هذه النتيجة في تاريخه ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تسجيل هدفين على الأقل في كل من مبارياته الخمس التي خضها على ملعب النموذجي ضمن منافسات الدوري، ما يحفز لاعبيه للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.