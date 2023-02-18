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الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الباطن

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ مساءً
الفتح يسعى لمواصلة تفوقه ضد الباطن
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواصلة تألقه ضد الباطن في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مباراة اليوم

ويلعب الفتح ضد الباطن عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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نادي الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

مواجهات الفتح ضد الباطن

وسبق أن لعب الفتح ضد الباطن 11 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للنموذجي، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل 3 انتصارات للفريق السماوي، وتعادلا في 3 لقاءات.

الفتح ضد الباطن
جانب من مباراة سابقة – المصدر @albatinclub

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الفوز على الباطن بخمسة أهداف دون رد في الدور الأول هذا الموسم، ولم يحقق النموذجي أكبر من هذه النتيجة في تاريخه ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تسجيل هدفين على الأقل في كل من مبارياته الخمس التي خضها على ملعب النموذجي ضمن منافسات الدوري، ما يحفز لاعبيه للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الفتح والباطن
جانب من مباراة سابقة – المصدر @albatinclub

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