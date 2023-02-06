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الفتح يضم الفرنسي تريستان دينجومي

2023-02-06 الساعة 2:32
الفتح يضم الفرنسي تريستان دينجومي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الفتح، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع الفرنسي تريستان دينجومي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

تريستان دينجومي ينضم للفتح

وأوضح حساب الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة النادي برئاسة سعد العفالق، أنهت إجراءات التعاقد مع تريستان دينجومي، قادمًا من تروا الفرنسي، دون الكشف عن مدة العقد.

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تريستان دينجومي مع الفتح
اللاعب الفرنسي – المصدر @FatehClub

ويملك تريستان دينجومي صاحب الـ32 عامًا خبرة كبيرة، حيث لعب في صفوف العديد من الأندية، حيث لعب في صفوف الثنائي الفرنسي موناكو ولوهافر، واحتراف في فريق روايال موسكرون البلجيكي، ثم تروا الفرنسي.

تريستان دينجومي
اللاعب الفرنسي – المصدر @FatehClub

الفتح في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

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